Посольство РФ в Лондоне возмущено статьей The Sun о "российском шпионе" на съезде тори

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выразило возмущение опубликованным в воскресенье материалом британской газеты The Sun on Sunday о "российском шпионе", якобы присутствовавшем на съезде правящей Консервативной партии Великобритании. В направленном ТАСС комментарии российские дипломаты назвали публикацию проявлением шпиономании.

"Откровенное возмущение вызвала заметка в таблоиде The Sun относительно того, что на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании якобы присутствовал "российский шпион". Очередной низкопробный вброс нас не удивляет. Мы привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики, - говорится в комментарии. - Странно, что "акулы пера" этого "уважаемого" издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России, который был официально аккредитован от посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве, а соответственно, как мы понимаем, и "одобрен" для посещения этого важного мероприятия соответствующими британскими службами безопасности".

Как утверждается в материале The Sun on Sunday, сотрудники британкой службы контрразведки МI-5 организовали наблюдение за российским дипломатом, посетившим съезд тори, проходивший на этой неделе в Манчестере. Он якобы привлек к себе внимание полиции тем, что разговаривал по мобильному телефону на русском языке и делал фотографии. В ходе проведенной проверки выяснилось, что вызвавший подозрения человек является сотрудником российского дипломатического представительства, который получил от Консервативной партии разрешение посетить пятидневный съезд. Несмотря на это, по информации The Sun, полиция и спецслужбы приняли решение о круглосуточном наблюдении за мужчиной, решив, что он может быть замешан в шпионаже.

"Было похоже, что ему очень хотелось сделать селфи с членами кабинета министров, но мы опасались, что здесь могло быть замешано и что-то более неблаговидное", - заявил изданию неназванный член Консервативной партии. Согласно его утверждениям, представители партии и спецслужб боялись, что россиянин может быть шпионом, который пытается собрать компромат на видных членов партии.

Как указали в посольстве РФ, подобные публикации - "иллюстрация шпиономании в действии". "По крайней мере, надеемся, что читателям "Сан" подобные материалы скрашивают воскресный досуг", - отметили российские дипломаты.

Официальный представитель правящей в стране партии, комментируя ситуацию, заявил The Sun лишь то, что на мероприятии присутствовало "много иностранных гостей", и отказался обсуждать ситуацию, связанную с россиянином.