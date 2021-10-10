Лавров обсудил с Вучичем встречу лидеров России и Сербии, которая может скоро состояться

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем обсудил перспективу возможной встречи лидеров двух стран, которая может состояться в ближайшем будущем. Об этом он заявил в воскресенье по итогам переговоров с президентом Сербии.

"Я передал господину президенту самые теплые приветы и пожелания от президента России Владимира Путина. Он [Путин] настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне, - сказал Лавров. - Обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем и, я уверен, договоримся, когда такая встреча в очередной раз состоится".