{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД РФ назвал неприемлемым заявление премьер-министра Албании о ее объединении с Косовом

Как уточнили в ведомстве, продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва считает абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

На эту тему

"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", - указала она.

По словам Захаровой, особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа "декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона". "Подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы", - продолжила она.

"Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской "государственности" на эту откровенную провокацию. Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией "сербского мира", - подчеркивается в комментарии.

Теги
АлбанияРоссияРама, ЭдиЗахарова, Мария Владимировна
Лавров в Белграде примет участие в юбилейном форуме Движения неприсоединения
Россия выступает наблюдателем в данной международной организации
Читать полностью