Медведев: говорить с нынешними властями Украины нет смысла, надо ждать вменяемых

По словам зампреда СБ РФ, отношения с представителями текущего руководства страны бессмысленны и даже вредны, так как они регулярно меняют позицию и "соревнуются в постоянной брехне"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Властям РФ надо дожидаться появления на Украине вменяемого руководства, нацеленного не на тотальную конфронтацию, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений. С нынешними властями в Киеве выстраивать отношения непродуктивно и даже вредно, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ".

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Колонка называется "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Текст разделен на пять пунктов, обозначенных автором как "пять коротких полемических тезисов", и предваряется эпиграфом из украинской пословицы: "Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася" ("Коза с волком тягалась, только шкура от козы осталась"). Изложив аргументы, подкрепляющие тезис о бессмысленности переговоров с нынешним украинским руководством, Медведев поставил вопрос о том, что делать в этой ситуации. И дал на него ответ: "А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией". Он подчеркнул, что "вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело". "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев. О самоидентификации украинских лидеров Медведев в статье констатирует, что "Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия)". "А вот украинские руководители, особенно первые лица, - люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они "щирие" украинцы? "Европейцы"? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?" - задается вопросами зампред СБ РФ. "Нынешний президент [Владимир Зеленский] этой измученной страны - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию", - написал Медведев. По мнению зампреда СБ, Зеленский "по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины". Он добавил, что националистические силы на Украине "всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения". "Нравственное сальто-мортале" "Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное сальто-мортале. Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - считает Медведев. По его мнению, "такое положение вызывает ежедневный когнитивный диссонанс" в душе и поступках Зеленского. "Тем более нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент, при изменении политической конъюнктуры, за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду. Он должен бесконечно маневрировать между различными силами - радикальными националистами <...>, мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов, - чтобы ему не сломали шею", - отметил Медведев. На его взгляд, поэтому появляются документы "типа закона о коренных народах Украины". "Именно поэтому он [Зеленский] показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них", - уверен зампред СБ. "Ему надо было встроиться в "пантеон героев" этой части украинского общества. Крикнуть вместе с ними - "Героям слава!". Принять безусловный авторитет таких мерзавцев в качестве "великих украинцев". Молиться о блаженной памяти террористов и юдофобов Бандеры и Шухевича, последователями которых называет себя сегодня значительная часть политэлиты Украины", - полагает Медведев.

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При этом заместитель председателя Совбеза РФ напомнил о "скорбном календаре бандеровцев и полицаев того периода: лето 1941 года, когда после взятия частями немецкой армией города Львова в двух самых крупных еврейских погромах погибли около шести тысяч человек". "Это уничтожение русских, украинцев, евреев, поляков в Яновой Долине, Подкамне. Это Белая Церковь, Бабий Яр и Волынская резня", - перечислил Медведев. Он также привел цитату из ранее не публиковавшихся материалов из Центрального архива Минобороны: "Банда убийц выламывала двери и окна, врывалась в квартиры, расстреливала, резала и убивала топором и ножами людей - в том числе малолетних детей, стариков и старух, после чего трупы грузили на подводы, отвозили и закапывали в ямах. С целью сокрытия своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы зарывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежавшего замученным семьям". По мнению Медведева, Зеленскому "явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости". "Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", - констатировал зампред СБ РФ. "Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - убежден Медведев. Прямое внешнее управление "Украинские руководители нынешней генерации - люди абсолютно несамостоятельные", - заявил Медведев, подчеркнув, что об этом "уже много сказано и написано", в том числе в статье президента РФ Владимира Путина. "Страна [Украина] находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период", - подчеркнул замглавы Совбеза. Он пояснил, что СССР давал "достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событиями", такими как венгерские выступления в 1956 году или Пражская весна 1968 года. "Простая прагматическая логика, - заметил Медведев. - На Украине же зависимость полная - от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов)". При этом, продолжил зампредседателя российского Совбеза, СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора, "в том числе и для совместного "построения социализма". США же "ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией", ее тотального сдерживания и создания того, что "было метко названо "анти-Россией". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах, уверен политик. "Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе также эфемерны по вполне очевидным причинам", - добавил он. "Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе - потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - подчеркнул Медведев. Слабые люди с набитыми карманами "Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно на всякий случай сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем", - отметил зампред Совбеза РФ.

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Лидера, который "мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти", не было, нет и, похоже, пока не будет, считает Медведев. "Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами - хоть и враг, но его деньги важнее вражды", - добавил он. В качестве примера зампредседателя российского Совбеза вспомнил "слова одного своего коллеги в известный, еще "домайданный" период". "На мой вопрос "а зачем имярек участвует в выборах, у него же нет шансов", последовал ответ, который меня сильно тогда удивил: "Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании", - поделился он. Комментарии в этом случае излишни, считает политик. "С тех пор ничего не изменилось. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", - подытожил Медведев. О дипломатии и лжи "Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", - продолжил Медведев.

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