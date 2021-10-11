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Отставки и назначения
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Глава Судака сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию

Игорь Степиков при этом уточнил, что намерен продолжать жить и работать в городе
Судак Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Судак
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Глава Судака Игорь Степиков сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

"Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать", - сказал он.

Фоновых причин ухода с поста главы администрации нет, рассказал агентству Степиков. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке."[Планирую] жить, трудиться в городском округе Судак, быть в строю, быть рядом со своей командой", - рассказал Степиков.

Ранее источник ТАСС во властных структурах региона сообщал, что в нескольких городах Крыма возможны отставки чиновников, направленные на укрепление управленческой вертикали.

Теги
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