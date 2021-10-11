Губернатор Пензенской области назначил глав региональных министерств и департаментов

ПЕНЗА, 11 октября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил министров сельского хозяйства, финансов, внутренней и информационной политики, цифрового развития, транспорта и связи, а также общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона. Об этом Мельниченко сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.

"Министром сельского хозяйства Пензенской области назначен Калентьев Роман Анатольевич, министром финансов Пензенской области - Финогеева Любовь Михайловна", - отметил губернатор. Калентьев и Финогеева ранее возглавляли данные министерства в должности врио министров.

Министром внутренней и информационной политики стал Роман Маслов, министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей возглавил Василий Ложкин. Руководителем вновь созданного министерства цифрового развития, транспорта и связи стал Сергей Балакин, исполнять обязанности врио министра экономического развития и промышленности региона будет Алмаз Хакимов.

Кроме того, Мельниченко утвердил Александра Панякина руководителем департамента по охране памятников истории и культуры Пензенской области, Зуфяр Бибарсов назначен руководителем департамента по делам архивов, Наталья Клак утверждена в должности главы департамента по регулированию тарифов и энергосбережению.

Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области, которые проходили 17-19 сентября, набрав 72,38% голосов, за него отдали голоса 468,8 тыс. избирателей.