МИД РФ осудил теракт в мечети в Афганистане

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва расценивает теракт в мечети в афганском городе Кундуз как варварскую акцию, нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, Москва решительно осуждает произошедший 8 октября теракт, в результате которого погибли около 150 человек и пострадали порядка 200.

"Рассчитываем, что новые власти Афганистана предпримут все необходимые меры по поиску и наказанию организаторов теракта, а также активизируют усилия по искоренению в Афганистане угрозы ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство" (ИГ), запрещена в РФ)", - подчеркнули в министерстве.

Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. Член комиссии движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации ИГ. Захватившие власть в Афганистане талибы ранее осудили взрыв и пообещали найти и наказать его исполнителей.