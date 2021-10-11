Лавров заявил об опасности продолжающихся нападок на Устав ООН

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Россия, как и большинство членов международного сообщества, считает опасными продолжающиеся нападки на Устав ООН. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарной сессии юбилейного форума Движения неприсоединения.

Глава МИД России выразил надежду, что данная конференция "пошлет ясный сигнал большей части государств мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия". "Россия, как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав Всемирной организации, - указал он. - Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого порядка, основанного на правилах, который, по сути, базируется на двойных стандартах и рискует вернуть нас в эпоху блоковой политики и разделительных линий".

В связи с этим Лавров подчеркнул, что Движение неприсоединения своими солидарными действиями способно "с успехом воспротивиться подобным попыткам". "В свою очередь эффективное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности наших подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека, - продолжил министр. - Надеемся, что наша совместная работа и уровень взаимной поддержки инициатив будут усиливаться, в том числе с учетом получения Россией статуса наблюдателя".

Движения неприсоединения - международная организация, которая объединяет страны, выступающие против участия в военно-политических блоках и за мирное сосуществование народов. В юбилейном форуме, приуроченном к 60-летию Движения, представлены 105 стран, 43 делегации возглавят министры иностранных дел.