{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил об опасности продолжающихся нападок на Устав ООН

Также, по словам главы МИД РФ, Москва считает опасными "попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого порядка, основанного на правилах, который, по сути, базируется на двойных стандартах"

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Россия, как и большинство членов международного сообщества, считает опасными продолжающиеся нападки на Устав ООН. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарной сессии юбилейного форума Движения неприсоединения.

Глава МИД России выразил надежду, что данная конференция "пошлет ясный сигнал большей части государств мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия". "Россия, как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав Всемирной организации, - указал он. - Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого порядка, основанного на правилах, который, по сути, базируется на двойных стандартах и рискует вернуть нас в эпоху блоковой политики и разделительных линий".

В связи с этим Лавров подчеркнул, что Движение неприсоединения своими солидарными действиями способно "с успехом воспротивиться подобным попыткам". "В свою очередь эффективное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности наших подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека, - продолжил министр. - Надеемся, что наша совместная работа и уровень взаимной поддержки инициатив будут усиливаться, в том числе с учетом получения Россией статуса наблюдателя".

Движения неприсоединения - международная организация, которая объединяет страны, выступающие против участия в военно-политических блоках и за мирное сосуществование народов. В юбилейном форуме, приуроченном к 60-летию Движения, представлены 105 стран, 43 делегации возглавят министры иностранных дел.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Источник: встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября
Читать полностью