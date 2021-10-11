Встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с прибывающей в Москву заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд запланирована на 13 октября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в администрации президента РФ.

"Встреча подтверждена на 13 октября", - сказал он.

Встреча Нуланд и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова запланирована на 12 октября, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.

"Пока планируется на вторник", - сказал собеседник агентства.

Козак является политическим советником на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках "нормандского формата". Ранее в Госдепе сообщили, что Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.