Песков заявил, что перспектива диалога с Киевом на высшем уровне пока не просматривается

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что готовность главы российского государства Владимира Путина к такому диалогу при наличии соответствующей повестки неоднократно подчеркивалась.
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"Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах контактов Москвы и Киева на высшем уровне.
"Мы неоднократно говорили о невозможности темы контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня", - добавил Песков.