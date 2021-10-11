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В Кремле не располагают информацией о якобы задержанных в Турции россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ничего не может сказать на этот счет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСC
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Кремль не может прокомментировать данные о задержании в Турции нескольких иностранцев, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Если это действительно российские граждане, наверное, мы или уже получили по дипканалам или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать", - продолжил представитель Кремля.

Как сообщил в субботу телеканал CNN Turk, шесть иностранных граждан задержаны в Турции по подозрению в шпионаже. По данным телеканала, в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако телеканал уточнил, что на данный момент неясно, являются ли документы оригинальными или поддельными.

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