Ушаков встретится с заместителем госсекретаря США Нуланд

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков встретится с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, которая будет находиться в Москве с 11 по 13 октября. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации [президента] мой коллега Ушаков", - сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких контактов Нуланд с главой государства Владимиром Путиным не запланировано. "У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем. Все-таки она гость министерства иностранных дел, прежде всего своего визави господина Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры", - пояснил он.

Ранее в Госдепе сообщили, что Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что во время визита в Москву представитель США проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Источник ТАСС в дипломатических кругах сообщил ранее в понедельник, что встреча Нуланд с Рябковым запланирована на 12 октября. В свою очередь источник агентства в администрации президента отмечал, что встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Нуланд должна пройти 13 октября.