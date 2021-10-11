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Песков: статья Медведева по Украине отражает позиции России, звучавшие на разных уровнях

Зампред Совета безопасности РФ в статье для "Коммерсантъ" заявил, что считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными и даже вредными

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для газеты "Коммерсантъ" по украинской проблематике написана в унисон с тем, что неоднократно декларировалось российской стороной на различных уровнях. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством, - отметил представитель Кремля. - В этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях".

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными и даже вредными, так как они регулярно меняют позицию и "соревнуются в постоянной брехне". В тексте, в частности, указывается, что президент Украины Владимир Зеленский поменял политическую, а также нравственную ориентацию и начал служить наиболее оголтелым националистическим силам.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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