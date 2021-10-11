Песков: вводить штрафы за отказ от вакцинации в России нереально

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Кремль не считает возможным введение в России штрафов за отказ граждан от вакцинации, это противоречило бы социальному характеру российского государства. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении соответствующих штрафных санкций.

"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал представитель Кремля. По его словам, подобные меры "противоречат социальному характеру" российского государства.

"Социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства - президент [Владимир] Путин", - добавил пресс-секретарь. По его словам, в данном случае речь должна идти о сознательности граждан и о необходимости для граждан понять, "что иного способа защитить свою жизнь, кроме как прививаться, не существует". Песков подчеркнул, что с пандемией нужно бороться "всеми доступными" методами, "в первую очередь - разъясняя безальтернативность вакцинации".

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" Лукашев предложил обсудить прямые штрафные санкции в размере 5 тыс. рублей за уклонение от вакцинации, "по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий".