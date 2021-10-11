Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в МИД РФ сообщили, что визит Нуланд продлится до 13 октября. В частности, запланированы ее переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, а также встречи с официальными лицами в других российских ведомствах.

Подготовка визита сопровождалось обсуждением визовой стороны вопроса, так как в 2014 году замгоссекретаря в ответ на американские санкции была включена в санкционные списки. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в обмен на согласие российской стороны на визит Нуланд некоторые российские представители также были исключены из американских черных списков.

Источник ТАСС в дипломатических кругах сообщил ранее в понедельник, что встреча Нуланд с Рябковым запланирована на 12 октября. В свою очередь источник агентства в администрации президента отмечал, что встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Нуланд должна пройти 13 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что также с Нуланд встретится помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, но дату такой встречи не называл.