Справороссы приняли в состав своей фракции в Госдуме самовыдвиженца Вассермана

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме восьмого созыва в понедельник единогласным решением приняла в свой состав публициста и телеведущего Анатолия Вассермана, победившего в качестве самовыдвиженца на думских выборах в Преображенском одномандатном округе номер 205 в Москве.

"Это решение принято сегодня на [заседании] фракции в 13:30, единогласно проголосовали... Вассерман теперь в нашей фракции", - сообщили ТАСС в пресс-службе справороссов. Таким образом, во фракции "Справедливая Россия - За правду" Госдумы восьмого созыва будет 28 депутатов, отметили в пресс-службе.

В мае Вассерман стал членом партии "Справедливая Россия - За правду".

В соответствии с итогами выборов "Единая Россия" получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.