{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

МИД РФ: инцидент в Керченском проливе не попадает под юрисдикцию международного арбитража

В иске украинская сторона потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, не попадает под юрисдикцию международного арбитража. Об этом заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач, выступая на слушаниях в Гааге.

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", - заявил он.

Данный иск, касающийся задержания РФ украинских военных судов и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, был подан Украиной 1 апреля 2019 года. В нем украинская сторона потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Данные слушания запланированы до 16 октября и касаются именно предварительных возражений, поданных РФ.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Отставки и назначения
Горсовет Судака принял отставку главы администрации Степикова
Игорь Степиков ранее сообщил о решении покинуть пост по собственному желанию
Читать полностью