МИД РФ: инцидент в Керченском проливе не попадает под юрисдикцию международного арбитража

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, не попадает под юрисдикцию международного арбитража. Об этом заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач, выступая на слушаниях в Гааге.

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", - заявил он.

Данный иск, касающийся задержания РФ украинских военных судов и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, был подан Украиной 1 апреля 2019 года. В нем украинская сторона потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Данные слушания запланированы до 16 октября и касаются именно предварительных возражений, поданных РФ.