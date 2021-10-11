Путин 12 октября встретится с новым составом Госдумы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится 12 октября с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся 450 депутатов, избранных по итогам выборов, проведенных 17-19 сентября", - указали в пресс-службе.

Ранее о подготовке такой встречи сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно указу президента, первое заседание Государственной думы восьмого созыва состоится 12 октября в 10:00 мск.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Всего с учетом голосования по партийным спискам и по одномандатным округам "Единая Россия" получила в Госдуме VIII созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.