Эксперт: Москва в преддверии визита Нуланд ясно обозначила позицию о встрече с Зеленским

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Руководство РФ в преддверии визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд ясно обозначило свою позицию на счет возможности встречи президентов России и Украины, на которой настаивают в Киеве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя опубликованную в газете "Коммерсантъ" статью зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Я не исключаю, что одной из причин активного желания Нуланд приехать на переговоры в Москву является стремление подкрепить ту активную, даже в чем-то истерическую кампанию о необходимости немедленной встречи российского и украинского президентов, которая проводится в Киеве, - сказал Жарихин. - И если Нуланд действительно едет для этого, то статья Медведева - это намек, что не стоило так добиваться российской визы только ради этого, чтобы она не строила иллюзий и не посвящала драгоценное время уговорам российского руководства встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Политолог считает, что статья в "Коммерсанте" - не личная инициатива Медведева, а "выражение позиции команды в Кремле", которая перед приездом Нуланд решила "расставить точки над i". "Москва показывает, что готова обсуждать украинскую проблему, но с теми, кто в последние годы принимает решения, то есть с Соединенными Штатами", - отметил эксперт.

Жарихин подчеркнул, что доводы Медведева о несамостоятельности нынешнего руководства Украины "очевидны, их невозможно опровергнуть". "Зеленский на саммите нормандского формата в декабре 2019 года обещал выполнить "формулу Штайнмайера", но потом - явно под давлением американцев - отказался от этого", - напомнил он. Такую же несамостоятельность, по его словам, демонстрирует президент Украины и на внутренней арене. Отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной рады, полагает эксперт, показала, что Зеленский не готов мириться с несогласием с указаниями из Вашингтона и "принципиально не желает выходить из модели "чего изволите", даже если она идет "во вред самой властной команде".

Все это, по мнению политолога, показывает, что в настоящее время российско-украинская встреча на высшем уровне ничего не даст. "Какая бы компромиссная повестка дня ни была согласована с Киевом, выйдя от [президента РФ Владимира] Путина, Зеленский скажет, что обсуждали освобождение Крыма и Донбасса, что Путин отказался, Россия - агрессор, она - сторона конфликта. Вот для чего Зеленскому хочется провести встречу", - считает Жарихин. "Кроме провокаций, он [Зеленский] сделать ничего не может. Какие бы он ни давал обязательства, он выполнять их не будет, если не последует соответствующая команда из Вашингтона. Поэтому России не имеет смысла общаться с Зеленским и его командой", - уверен эксперт.