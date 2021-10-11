Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил в понедельник на встрече с послом Австрии в Москве Вернером Альмхофером контроль над вооружениями и иранскую ядерную сделку.

"Обсуждены актуальное положение дел в сфере контроля над вооружениями, проблематика СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], а также некоторые другие аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД РФ.