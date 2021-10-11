Эксперт: Нуланд на встречах в Москве обсудит красные линии по Украине и Белоруссии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская и американская стороны во время визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд обозначат друг другу красные линии по ситуации на Украине и в Белоруссии, а главной целью приезда Нуланд является дальнейшая стабилизация отношений Москвы и Вашингтона на нынешнем уровне. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Я думаю, что стороны будут говорить прежде всего о красных линиях на Украине и в Белоруссии и обозначат друг другу эти красные линии, пересечение которых является нежелательным, поскольку приведет к дальнейшему ухудшению отношений", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в Москве Нуланд встретится не только с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым, но и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, который отвечает как раз за постсоветско-украинское направление российской внешней политики, является главным переговорщиком России в трехсторонней группе по Украине. "Встреча с Козаком свидетельствует о том, что будет обсуждаться и Украина, и ситуация на постсоветском пространстве в целом. И здесь основная заинтересованность администрации [президента США Джо] Байдена заключается в том, чтобы если не урегулировать этот кризис - подходы РФ и США к тому, как украинский кризис может быть урегулирован, диаметрально противоположны, - то по крайней мере обеспечить стабилизацию ситуации, предотвратить какую-либо эскалацию данного конфликта", - добавил Суслов.

По мнению аналитика, российские собеседники Нуланд также пройдутся по всем основным темам повестки дня российско-американских отношений. Это подразумевает, среди прочего, обсуждение ситуации в сфере стратегической стабильности и вопросов, связанных с кибербезопасностью. "Безусловно, стороны обсудят ситуацию в Афганистане и в регионе Центральной Азии после прихода к власти талибов [движение "Талибан" запрещено в РФ], - продолжил он. - Также будет затронута тематика нераспространения ядерного оружия, и в частности ядерная программа Ирана, возможность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в том или ином виде, ядерная программа Северной Кореи. Возможно, будет затронута и климатическая, и арктическая проблематика: Россия сейчас является председателем в Арктическом совете".

При этом конкретные договоренности, которые стороны могли бы достичь, могут касаться именно "противоборства РФ и США на постсоветском пространстве", считает Суслов. "Публично мы об этих договоренностях, скорее всего, не услышим, но, учитывая незаинтересованность сторон в дальнейшей эскалации, красные линии точно совершенно будут обсуждаться и идентифицироваться", - пояснил он.

"Стабилизация конфронтации"

Собеседник агентства отметил, что главная цель визита заместителя госсекретаря - обеспечить "дальнейшую стабилизацию российско-американской конфронтации, отношений на нынешнем уровне" и не допустить эскалации имеющихся кризисов, в которые тем или иным образом вовлечены Москва и Вашингтон. "Это идет полностью в русле политики администрации Байдена, которая хотела бы, если хотите, заморозить российско-американскую конфронтацию на нынешнем уровне и сконцентрировать основное внимание, основные ресурсы и силы на китайском направлении, на сдерживании Китая и консолидации антикитайской коалиции с привлечением как азиатских, так и европейских стран", - добавил аналитик.

Согласие российской стороны на визит Нуланд, которая ранее была занесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции, по словам Суслова, свидетельствует о заинтересованности обеих сторон в поддержании рабочих отношений между столицами, в "оздоровлении российско-американской конфронтации". "В этой связи стороны проявили подобную гибкость, я бы не назвал это уступками, и это подтверждение того, что мы заинтересованы в рабочем, нормальном - пускай и враждебном, но нормальном, здоровом - взаимодействии с США. И это очень большой шаг вперед и существенное позитивное развитие по сравнению с состоянием российско-американских отношений при администрации Дональда Трампа, когда эти отношения были не только конфронтационными, но и нездоровыми, сам по себе диалог между РФ и США был в высшей степени затруднен", - резюмировал эксперт.

Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти. Ее визит продлится до 13 октября. Подготовка визита сопровождалась обсуждением визовой стороны вопроса, так как в 2014 году замгоссекретаря в ответ на американские санкции была включена в санкционные списки Москвы. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в обмен на согласие российской стороны на визит Нуланд некоторые представители РФ также были исключены из американских черных списков.

Источник ТАСС в дипломатических кругах сообщил ранее, что встреча Нуланд с Рябковым запланирована на 12 октября. В свою очередь источник агентства в администрации президента отметил, что встреча Козака с Нуланд должна пройти 13 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что также с Нуланд встретится помощник президента Ушаков, но дату такой встречи не называл.