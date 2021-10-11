Россия в связи с атакой хуситов на саудовский аэропорт призвала избегать эскалации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва в связи с атакой хуситов 9 октября на международный аэропорт имени короля Абдаллы в городе Джизан призывает все стороны йеменского конфликта воздержаться от вооруженного противостояния. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию о необходимости скорейшего отказа участников йеменского конфликта от вооруженного противостояния и перехода к инклюзивному переговорному процессу под эгидой ООН, от успеха которого напрямую зависят перспективы снижения уровня конфронтации и обеспечения устойчивой стабилизации, - отметили в дипведомстве. - Выступаем за интенсификацию посреднических усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга по поиску политических развязок на основе учета интересов всех основных политических сил, конфессиональных и региональных групп этой страны".

Как отметили в МИД РФ, Москва обеспокоена ситуацией и призывает стороны воздержаться от любых действий, способных привести к большей эскалации. "В свою очередь силы аравийской коалиции продолжают регулярные бомбардировки целей на территориях, контролируемых хуситами. Призываем всех йеменских протагонистов воздерживаться от любых действий, в результате которых растет число жертв этого затянувшегося конфликта, разрушается базовая инфраструктура, обостряется и без того критическая гуманитарная ситуация", - добавили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в ходе атаки 10 октября в йеменской провинции Аден. "С сожалением отмечаем, что дальнейшая деградация обстановки в Йемене создает благоприятные условия для активизации там деятельности террористических структур, - продолжили в МИД РФ. - Очередным свидетельством этому стала атака 10 октября этого года в городе Адене на конвой губернатора провинции Ахмеда Хамеда Ламласа и министра сельского хозяйства Йемена Салема Абдалла ас-Сукотри, в результате которой погибло шесть и было ранено семь человек из числа сопровождавших их лиц и прохожих. Решительно осуждаем этот теракт. Выражаем соболезнования родным и близким погибших".

"Намерены и далее всемерно содействовать шагам по налаживанию всеобъемлющего межйеменского диалога, призванного обеспечить комплексное и долговременное решение многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается Йемен и в значительной мере ощущают на себе расположенные рядом с ним государства", - подчеркнули в МИД РФ.

9 октября движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало с использованием беспилотных летательных аппаратов международный аэропорт имени Короля Абдаллы в городе Джизан в Саудовской Аравии. В результате атаки пострадало 10 человек.