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Эксперт: Чехия может сделать "скромные шаги" навстречу России после выборов в республике

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов указал, что Москва и Прага могут увеличить квоты дипломатов в посольствах, предпринять шаги по облегчению туристических поездок, восстановлению в полном объеме авиасообщения и гуманитарных контактов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чехия с формированием нового правительства после прошедших в республике парламентских выборов может предпринять "серию скромных шагов" для налаживания отношений с Россией. Такое мнение выразил в понедельник беседе с корреспондентом ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Улучшения отношений можно ожидать. Это будет серия очень скромных шагов, которые в совокупности помогут, если не полностью, то по крайней мере частично вернуться к положению до кризиса", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать перспективы отношений двух стран после выборов в Чехии.

Говоря о конкретных шагах, эксперт указал, что Москва и Прага на основе взаимности могут увеличить квоты дипломатов в соответствующих посольствах, предпринять шаги по облегчению туристических поездок, восстановлению в полном объеме авиасообщения и гуманитарных контактов. "Могут быть самые разные сигналы, свидетельствующие о желании восстановить отношения. Важно, чтобы они не ухудшились в экономическом смысле, чтобы не было репрессивных мер в торговле", - добавил специалист.

Кортунов обратил внимание, что ни Россия, ни Чехия не заинтересованы в дальнейшей эскалации отношений, о чем свидетельствуют в том числе и заявления, звучавшие из Праги еще до выборов.

Комментируя дипломатический скандал между Чехией и Россией в апреле этого года, специалист отметил, что обе стороны рассчитывают преодолеть сложившийся кризис в двусторонних отношениях. "Ситуация сейчас ненормальная, она влияет не только на работу посольств, она осложняет жизни граждан двух стран, которые сейчас сталкиваются с проблемами, в том числе касающимися визового обслуживания, - указала эксперт. - Россия и Чехия - страны со значительным турпотоком, поэтому есть заинтересованность в том, чтобы наладить эту ситуацию".

Выборы в Чехии

Государственная избирательная комиссия Чехии в понедельник утвердила официальные итоги состоявшихся в республике 8 и 9 октября выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Наибольшее число голосов избирателей получила коалиция "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", - 27,79%. Ее представителям достался 71 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента.

Возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") заручилось поддержкой 27,17% избирателей, но тем не менее получило 72 парламентских кресла.

Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный после встречи с Бабишем в Центральный военный госпиталь в Праге, пока не дал никому из победителей выборов поручения сформировать кабмин. Бабиш проинформировал ранее, что не ожидает начала переговоров о формировании нового правительства раньше предстоящей среды. По его словам, он готовится возглавить кабмин. Между тем коалиция "Вместе" выдвинула на этот пост председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу.

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