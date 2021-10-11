Эксперт: статья Медведева не нивелирует диалог с Украиной, а уточняет позиции России

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в газете "Коммерсантъ" об Украине, несмотря на жесткость риторики, не закрывает возможности для межгосударственного диалога, а еще раз уточняет позиции России. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Эта статья не отбрасывает диалог между Россией и Украиной, она не провоцирует новую форму ужесточенности [в отношениях], она просто кристаллизирует позицию России в плане того, что эффективных переговоров в отношениях с Украиной нет, потому что Киев сегодня недоговороспособен в силу своей зависимости [от Запада] и в силу некомпетентности и двуличности украинских политиков", - полагает эксперт. По его словам, статья указывает, что только в случае, если Украина будет более суверенна в своей политике или более склонна к достижению договоренностей, возможен дальнейший диалог между лидерами двух стран.

Появление статьи, по его мнению, связано с двумя процессами - с обсуждением возможности встречи президентов России и Украины, а также с визитом в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. "Это может быть связано с активизацией американской дипломатии по украинскому кейсу, ведь Нуланд приезжает в Россию после многочисленных консультаций с украинским руководством в последние месяцы", - напомнил Бортник.

Кроме того, статья, по его мнению, показывает, что Киев блефует, пытаясь демонстрировать оптимизм относительно подготовки встречи на уровне глав государств. "Она показывает, что попытка многих украинских политиков, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, убедить украинское общество в том, что вот-вот переговоры состоятся, вызвать позитивные ожидания и продемонстрировать наличие какого-то существенного прогресса в организации переговоров, - это просто технология, за которой не кроется реальное положение вещей, достижение каких-то реальных договоренностей о проведении встречи", - уверен эксперт.

В целом Бортник считает, что тон статьи Медведева может осложнить дальнейшие переговоры между Москвой и Киевом, но существенно на них не повлияет.

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ отметил, что представители Киева регулярно меняют позицию и "соревнуются в постоянной брехне". В публикации, в частности, указывается, что президент Украины Владимир Зеленский поменял политическую, а также нравственную ориентацию и "начал служить наиболее оголтелым националистическим силам".