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Эксперт: статья Медведева не нивелирует диалог с Украиной, а уточняет позиции России

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, статья зампредседателя Совета безопасности РФ показывает, что Киев блефует, пытаясь демонстрировать оптимизм относительно подготовки встречи на уровне глав государств

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в газете "Коммерсантъ" об Украине, несмотря на жесткость риторики, не закрывает возможности для межгосударственного диалога, а еще раз уточняет позиции России. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

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"Эта статья не отбрасывает диалог между Россией и Украиной, она не провоцирует новую форму ужесточенности [в отношениях], она просто кристаллизирует позицию России в плане того, что эффективных переговоров в отношениях с Украиной нет, потому что Киев сегодня недоговороспособен в силу своей зависимости [от Запада] и в силу некомпетентности и двуличности украинских политиков", - полагает эксперт. По его словам, статья указывает, что только в случае, если Украина будет более суверенна в своей политике или более склонна к достижению договоренностей, возможен дальнейший диалог между лидерами двух стран.

Появление статьи, по его мнению, связано с двумя процессами - с обсуждением возможности встречи президентов России и Украины, а также с визитом в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. "Это может быть связано с активизацией американской дипломатии по украинскому кейсу, ведь Нуланд приезжает в Россию после многочисленных консультаций с украинским руководством в последние месяцы", - напомнил Бортник.

Кроме того, статья, по его мнению, показывает, что Киев блефует, пытаясь демонстрировать оптимизм относительно подготовки встречи на уровне глав государств. "Она показывает, что попытка многих украинских политиков, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, убедить украинское общество в том, что вот-вот переговоры состоятся, вызвать позитивные ожидания и продемонстрировать наличие какого-то существенного прогресса в организации переговоров, - это просто технология, за которой не кроется реальное положение вещей, достижение каких-то реальных договоренностей о проведении встречи", - уверен эксперт.

В целом Бортник считает, что тон статьи Медведева может осложнить дальнейшие переговоры между Москвой и Киевом, но существенно на них не повлияет.

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ отметил, что представители Киева регулярно меняют позицию и "соревнуются в постоянной брехне". В публикации, в частности, указывается, что президент Украины Владимир Зеленский поменял политическую, а также нравственную ориентацию и "начал служить наиболее оголтелым националистическим силам".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
Молния
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