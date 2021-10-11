Путин обсудил с Мироновым планы фракции справороссов на работу в Думе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером думской фракции "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым планы фракции на работу в парламенте. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин провел встречу с Сергеем Мироновым в продолжение отдельных встреч с руководителями парламентских фракций", - сказал Песков.

"Миронов проинформировал президента о ряде партийных инициатив. Состоялся обмен мнениями по итогам прошедших выборов, а также разговор о планах фракции на работу в Госдуме", - добавил представитель Кремля.

Путин на прошлой неделе начал серию отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва, 5 октября он встретился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, а 6 октября - с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.