Путин, Макрон и Меркель поручили продолжить обсуждение возможности "нормандского" саммита

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении. При этом три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. "Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - добавили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе разговора Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских саммитах", в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)".

По итогам разговора лидеры трех стран поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина). "Министры иностранных дел (стран "четверки" - прим. ТАСС) будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что "с учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины" лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

В разговоре также были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте.

Предыдущие контакты

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Макроном и Меркель. Они также обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и подготовку саммита "нормандской четверки".

В предыдущий раз Путин говорил с Макроном и Меркель 30 марта, беседа прошла в формате видеоконференции. Тогда, помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.