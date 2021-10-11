МИД РФ рассчитывает на скорейшее формирование нового инклюзивного правительства в Ираке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия высоко оценивает усилия Ирака по проведению досрочных выборов в парламент и надеется на скорейшее формирование в Багдаде нового инклюзивного правительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Высоко оцениваем усилия иракского правительства по подготовке и проведению голосования на всей территории государства. В Москве рассматривают успешную организацию волеизъявления иракских граждан в условиях непростой социально-экономической обстановки и сохраняющихся террористических угроз как важное событие на пути к дальнейшему оздоровлению положения в стране, обеспечению там внутриполитической стабильности и безопасности. Уважаем суверенный выбор иракского народа. Выражаем надежду на скорейшее формирование в Ираке нового инклюзивного и дееспособного правительства, через участие в котором представители основных политических сил и этноконфессиональных групп страны продемонстрируют готовность действовать в согласии ради достижения общенациональных целей", - говорится в документе.

В российском дипведомстве напомнили, что выборы были признаны состоявшимися иракской Высшей независимой избирательной комиссией и Миссией ООН по оказанию содействия Ираку. "Со своей стороны готовы и впредь оказывать дружественному Ираку эффективную поддержку в преодолении негативных последствий социально-экономического кризиса и противодействии международному терроризму, прежде всего через развитие многопланового взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - отметили на Смоленской площади.

Выборы прошли после массовых антиправительственных выступлений осени 2019 года, которые привели к отставке правительства. Занятый в то время разработкой нового закона о выборах парламент на месяцы затянул свою отставку и назначение даты досрочных выборов. Первоначально голосование было назначено на июнь. На 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Всего за представительство в законодательном органе боролись 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная преимущественно по религиозно-этническому признаку.