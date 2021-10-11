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Источник: Игорь Моргулов будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану

Чрезвычайный саммит Группы двадцати пройдет 12 октября в формате видеоконференции

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов возглавит российскую делегацию на чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, который состоится 12 октября. Об этом в понедельник сообщил ТАСС дипломатический источник.

"РФ будет представлять замглавы МИД Моргулов", - сказал источник.

Чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября в формате видеоконференции. Инициатива саммита для обсуждения ситуации в Афганистане после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО принадлежит председательствующей в Группе двадцати Италии. Рим настаивает на привлечении к решению проблемы России, Китая и Турции.

Теги
АфганистанРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
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