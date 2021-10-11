Власти Крыма заявили, что включение в черный список ЕС восьми человек не ущемит их права

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Расширение Евросоюзом черного списка в связи с воссоединением Крыма с Россией не ущемит права восьми его новых членов, поскольку они не собирались посещать страны ЕС. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

В официальном журнале ЕС сообщается о расширении черного списка, в который включены еще восемь человек, в том числе начальник управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судьи, прокуроры, ответственные за соблюдение российского законодательства в Крыму, который не признается Брюсселем частью России.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на тех проблемах, которые сегодня существуют в Европе, и объединить усилия для выхода из ситуации, они выискивают всякие фокусы, чтобы ущемить крымчан. Мы туда не ездили, не ездим и не собираемся", - сказал Фикс.

Первый вице-спикер крымского парламента отметил, что "эти люди не имеют никакого отношения к событиям 2014 года".

Блок индивидуальных запретительных мер является одним из трех пакетов санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями. В черный список входят 185 физических лиц и 48 юридических. Ограничительные меры предусматривают запрет поездок на территорию Евросоюза, а также замораживание активов и запрет на кредитование указанных физических и юридических лиц.

Условием для отмены индивидуальных и экономических санкций ЕС называет полное выполнение Минских соглашений, игнорируя тот факт, что украинская сторона их полностью саботирует. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе России.