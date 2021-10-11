В Ростове выбрали двух кандидатов на должность главы горадминистрации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября./ТАСС/. Два кандидата на пост главы администрации Ростова-на-Дону были выбраны конкурсной комиссией из пяти претендентов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В паре финалистов оказался действующий глава ростовской администрации Алексей Логвиненко и первый замглавы Кагальницкого района Ростовской области Вадим Сидоров."Пять участников представили свои программы, прошли тесты на знание законодательства, в итоге остались двое по количеству баллов - Логвиненко и Сидоров", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Логвиненко, также представивший свою программу по развитию территории города, рассказал о необходимости продолжать крупные проекты в Ростове-на-Дону, к реализации которых будут привлечены инфраструктурные кредиты."Наша амбициозная цель - создать сеть легкого рельсового транспорта, соединить центр города со спальными жилыми районами, левым берегом Дона и старым аэропортом. Для этого нам необходимо порядка 51 млрд рублей. Благодаря ранее проведенной нами работе, уже сегодня Правительственной комиссией одобрено выделение бюджетного инфраструктурного кредита в сумме более 15 млрд рублей", - рассказал Логвиненко в ходе презентации своей программы.

Теперь оба кандидата должны предстать перед депутатами со своими программными выступлениями 19 октября, в ходе очередного заседания городской Думы. Голосование определит победителя. Назначение нового главы администрации подпишет Председатель городской Думы - глава города Ростова-на-Дону после принятия думского решения.