Певцов и Леонов войдут во фракцию "Новые люди" Госдумы VIII созыва

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Самовыдвиженцы, победившие на думских выборах в своих одномандатных округах, актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов войдут во фракцию "Новые люди" Госдумы восьмого созыва. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале "Новых людей".

"К нашей фракции присоединились еще два депутата: народный артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Оба прошли в парламент как самовыдвиженцы в одномандатных округах Москвы", - говорится в сообщении.

Таким образом, фракция "Новые люди" Госдумы восьмого созыва будет представлена 15 депутатами.

В соответствии с итогами выборов "Единая Россия" получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев (Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман).