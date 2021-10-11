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Певцов и Леонов войдут во фракцию "Новые люди" Госдумы VIII созыва

Таким образом, фракция "Новые люди" будет представлена 15 депутатами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Самовыдвиженцы, победившие на думских выборах в своих одномандатных округах, актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов войдут во фракцию "Новые люди" Госдумы восьмого созыва. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале "Новых людей".

"К нашей фракции присоединились еще два депутата: народный артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Оба прошли в парламент как самовыдвиженцы в одномандатных округах Москвы", - говорится в сообщении.

Таким образом, фракция "Новые люди" Госдумы восьмого созыва будет представлена 15 депутатами.

В соответствии с итогами выборов "Единая Россия" получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев (Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман).

Теги
РоссияПевцов, Дмитрий Анатольевич
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