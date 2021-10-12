Госдума восьмого созыва приступит к работе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума нового восьмого созыва во вторник проведет свое первое пленарное заседание, депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов.

Что мы о них знаем

Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин встретится 12 октября с новым составом депутатского корпуса. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся все 450 депутатов, избранных по итогам выборов.

Расстановка сил

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили три дня - с 17 по 19 сентября. По их итогами "Единая Россия" получила 324 мандата, сохранив тем самым конституционное большинство. КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, став третьей по размеру парламентской фракцией и обойдя ЛДПР, получившую 21 место в Госдуме.

Кроме того, в палате появилась пятая фракция - барьер в 5% на выборах преодолела партия "Новые люди", ее фракция будет состоять из 13 депутатов.

В Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев. Владислав Резник и Леонид Бабашов войдут в состав фракции "Единая Россия", Олег Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к "Новым людям", а Анатолий Вассерман - к справороссам.

Обновление палаты

В целом, как сообщил ранее журналистам спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин, восьмой созыв на 48,5% будет состоять из новых депутатов. По словам спикера, "тренд в обновлении" задает "Единая Россия". Ее фракция в новом созыве также обновится на 48,5%. 167 человек, которые войдут в новую фракцию единороссов, были депутатами в конце работы седьмого созыва.

Что касается оппозиции, то у КПРФ обновление составило 40,4% (34 избранных депутата из 57 были в прошлом созыве), у ЛДПР - 33,3% (14 из 21), у "Справедливой России - Патриотов - За правду" - 51,9% (в седьмом созыве 13 человек из 27 были депутатами).

По приведенным Володиным данным, средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года, на год больше, чем в седьмом созыве. Самой молодой фракцией оказались "Новые люди", там средний возраст всех депутатов - чуть меньше 38 лет.

Мандаты получили 44 кандидата, представляющих Общероссийский народный фронт.

Новая структура

Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов. В новой Думе их будет 32. Увеличение произошло за счет "разукрупнения" ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока.

Как пояснил журналистам глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти. Со своей стороны Володин напомнил, что после вступления в силу поправок к Конституции РФ полномочия парламента расширились, в том числе, по контролю за правоприменительной практикой.

Согласно проекту постановления рабочей группы, депутаты фракции "Единая Россия" возглавят 17 комитетов Госдумы восьмого созыва, депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, депутаты фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получат в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавят два комитета Думы нового созыва.

Кроме того, депутаты от "Единой России" также предлагаются на должности глав трех постоянно действующих комиссий в новой Думе. Так, на пост главы комиссии нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики предлагается избрать Валентину Терешкову. Кандидатура Отари Аршбы предложена на должность председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам. А комиссию по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы предлагается отдать под председательство Виктора Пинского.

Первое пленарное заседание

Согласно регламенту, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. В Думе восьмого созыва это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель "Единой России" Владимир Ресин. Однако, как стало известно ранее, он предложил открыть заседание первой женщине-космонавту, депутату Госдумы от "Единой России" Валентине Терешковой, которая младше Ресина на год. Места в президиуме традиционно займут старейшие по возрасту депутаты от каждой партии, прошедшей в Госдуму.

Предполагается, что Терешкова представит депутатам информацию об итогах выборов Думы нового созыва и даст слово представителям партий, которые прошли в палату.

Далее депутаты изберут Счетную комиссию палаты, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы, а также временный секретариат нижней палаты парламента. Кроме того, депутаты по предложению рабочей группы также рассмотрят порядок работы палаты на осеннюю сессию. Как ранее отмечал Жуков, рабочая группа предлагает в ходе осенней сессии сохранить график работы депутатов, при котором они три недели в месяц собираются на пленарные заседания два раза в неделю, а затем неделю работают в регионах.

Выборы председателя и вице-спикеров

Один из наиболее важных пунктов повестки - избрание председателя Госдумы и его заместителей. Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин предложил на пост председателя Думы кандидатуру Вячеслава Володина. Предложение президента поддержали председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, а также члены фракции единороссов в новой Думе. В поддержку также высказались лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер справороссов Сергей Миронов. Фракция КПРФ намерена предложить своего кандидата - зампреда ЦК партии, депутата Дмитрия Новикова.

Согласно проекту постановления временной депутатской рабочей группы, на должность первых вице-спикеров предлагаются Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от фракции КПРФ. В Госдуме седьмого созыва Жуков и Мельников также занимали эти посты.

Проектом постановления временной рабочей группы также предлагается избрать девять вице-спикеров Госдумы. Предполагается, что шесть из них будут представлять фракцию "Единая Россия". Среди них Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве, а также лидер фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, входившая в общефедеральную пятерку списка единороссов на выборах в Госдуму, и экс-глава республики Тува Шолбан Кара-Оол.

Согласно проекту постановления рабочей группы, по одному посту вице-спикеров получат ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Так, либерал-демократы предлагают на этот пост бывшего замруководителя Рособрнадзора Бориса Чернышова, справороссы - Александра Бабакова, а "Новые люди" - Владислава Даванкова.