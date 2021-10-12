Лавров в Нур-Султане примет участие в министерской встрече по мерам доверия в Азии

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник примет участие в шестой встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В столицу Казахстана глава МИД РФ отправился после Белграда, где он провел переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем и принял участие в юбилейном форуме Движения неприсоединения.

Последнее заседание глав МИД СВМДА прошло в сентябре 2020 года в формате видеоконференции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В МИД РФ накануне новой встречи отметили, что в этот раз она будет проводиться в гибридном формате и будет сфокусирована на перспективах развития форума и укреплении мер доверия. По ее итогам ожидается принятие политической декларации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по инициативе Москвы на площадке Совещания планируется запустить новое направление - сотрудничество в области международной информационной безопасности. По ее словам, Россия также подготовила комплексные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В связи с пандемией тема эпидемиологической безопасности включена в обновленный Каталог мер доверия СВМДА. "Россия активно участвует в общерегиональном поиске коллективных ответов на угрозу распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем передачи вакцин и технологий их производства зарубежным партнерам, среди которых немало государств - членов Совещания", - подчеркнули в МИД РФ.

Формат работы

По данным пресс-службы казахстанского МИД, встреча начнется около 11:00 (08:00 мск) с совместного фотографирования глав делегаций, которые еще накануне начали прибывать в столицу республики. Предполагается также, что в 13:30 (10:30 мск) состоится пресс-конференция для СМИ, на которой выступят заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.

Казахстанская сторона в 2020-2022 году председательствует в Совещании вслед за Таджикистаном. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 23 сентября прошлого года на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что в связи со стремительно растущим спросом на меры по укреплению доверия, республика намерена преобразовать СВМДА в полноценную организацию по вопросам безопасности и развития.

В мае нынешнего года на встрече с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым Сарыбай заявлял, что в настоящее время СВМДА имеет возможности для постепенного преобразования в организацию без серьезных структурных изменений и с соблюдением всех своих фундаментальных принципов и целей. Тогда же Назарбаев сообщил, что в 2022 году запланировано проведение VI саммита СВМДА, приуроченного к 30-летию Совещания.

О встрече

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, направлен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, девять стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.