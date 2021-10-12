Спикером нового состава заксобрания Красноярского края избрали Алексея Додатко

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Спикером нового состава Законодательного собрания Красноярского края избрали секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" 46-летний Алексей Додатко, сообщил корреспондент ТАСС с первой сессии краевого парламента.

"Число действительных голосов, поданных за избрание Додатко Алексея Игоревича председателем Законодательного собрания Красноярского края, - 48", - сообщил председатель счетной комиссии по выборам председателя заксобрания, депутат Александр Новиков, против проголосовали три депутата. Всего на сессии присутствовал 51 из 52 избранных депутатов.

Спикера законодательного собрания предыдущего созыва Дмитрия Свиридова также выдвинули на пост председателя, но он взял самоотвод. Также поступили еще четыре выдвинутых на этот пост депутатов. Додатко остался единственным кандидатом.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском районах. Старейший депутат Законодательного собрания края Виктор Кардашов, объявил, что в состав фракции "Единая Россия" вошли 36 человек, КПРФ - восемь, ЛДПР - яетыре, "Новые люди" - два, по одному месту имеют фракции партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Зеленых".

Биография нового спикера

Додатко 15 августа 1975 года. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. В 2001-2004 годах работал в администрации Красноярского края. С 2004 по 2008 годах работал в региональном отделении "Единой России". С 2008-го по 2013 год занимал пост вице-спикера городского совета Красноярска. В 2013-2014 годах был полномочным представителем губернатора Красноярского края в Центральном территориальном округе. С октября 2014 года является руководителем агентства печати и массовых коммуникаций края.