Лавров указал на попытки "разогреть" обстановку в Азии

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Москва видит попытки дестабилизации геополитической обстановки в Азии со стороны военных и узкоформатных политических структур, препятствующие межгосударственному взаимодействию в регионе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", - отметил Лавров.

По его словам, вклад в дестабилизацию обстановки в Азии "вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, работающие в логике "холодной войны" и политики сдерживания".

Ситуация в Азии обострилась весной 2021 года, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести свои вооруженные силы из страны. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, 7 сентября огласили состав временного правительства.