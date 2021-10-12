Лавров отметил оживление обсуждения в СВМДА создания коридоров для грузоперевозок

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Страны - участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) активизировали обсуждение перспектив создания общеконтинентальных коридоров для грузоперевозок. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран - участниц СВМДА.

"Все новые элементы в жизнь нашего форума добавляют казахстанское председательство и секретариат СВМДА при поддержке стран - участниц. Налицо оживление на транспортном треке, в том числе в контексте обсуждения перспектив создания общеконтинентальных коридоров для грузоперевозок, а также в гуманитарном измерении с акцентом на туризм и образование", - сказал министр.

Также, по словам Лаврова, СВМДА вполне может внести вклад в работу ООН по согласованию надежных инструментов в сфере кибербезопасности. "Признательны за поддержку российского предложения включить в повестку СВМДА еще одно важное направление - информационную безопасность. Объединению вполне по силам внести вклад в работу ООН по согласованию надежных инструментов защиты интернет-среды, предотвращения преступлений, связанных с использованием цифровых технологий", - сказал министр.

Локализация производства вакцин

Россия придает особое значение локализации производства вакцин от коронавируса в странах - участницах СВМДА, заявил Лавров. "Наша страна активно участвует в глобальной борьбе с COVID-19. Увеличиваем поставки медикаментов, тест-систем, оборудования и средств индивидуальной защиты. Особое значение придаем вопросам передачи технологий развивающимся странам, обеспечению максимальной доступности вакцин, в первую очередь за счет локализации их производства", - сказал он.

Лавров также отметил, что Россия приветствует предложение Казахстана о запуске работы по укреплению эпидемиологической безопасности. "Оно идет в русле усилий и на других многосторонних площадках. Россия продвигает соответствующие инициативы в ШОС, на платформе Восточноазиатского саммита, в рамках диалогового партнерства с АСЕАН, включая подготовку специалистов-эпидемиологов из стран Юго-Восточной Азии", - указал министр.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, направлен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, девять стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.