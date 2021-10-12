Лавров: СВМДА может внести вклад в работу по информационной безопасности в ООН

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) вполне может внести вклад в работу ООН по согласованию надежных инструментов в сфере кибербезопасности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран - участниц СВМДА.

"Признательны за поддержку российского предложения включить в повестку СВМДА еще одно важное направление - информационную безопасность. Объединению вполне по силам внести вклад в работу ООН по согласованию надежных инструментов защиты интернет-среды, предотвращения преступлений, связанных с использованием цифровых технологий", - сказал министр.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, направлен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, девять стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.