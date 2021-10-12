МИД РФ заявил, что придает значение теме локализации производства вакцин в странах СВМДА

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Россия придает особое значение локализации производства вакцин от коронавируса в странах - участницах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран - участниц СВМДА.

"Наша страна активно участвует в глобальной борьбе с COVID-19. Увеличиваем поставки медикаментов, тест-систем, оборудования и средств индивидуальной защиты. Особое значение придаем вопросам передачи технологий развивающимся странам, обеспечению максимальной доступности вакцин, в первую очередь за счет локализации их производства", - сказал он.

Лавров также отметил, что Россия приветствует предложение Казахстана о запуске работы по укреплению эпидемиологической безопасности. "Оно идет в русле усилий и на других многосторонних площадках. Россия продвигает соответствующие инициативы в ШОС, на платформе Восточноазиатского саммита, в рамках диалогового партнерства с АСЕАН, включая подготовку специалистов-эпидемиологов из стран Юго-Восточной Азии", - указал министр.