Лавров: сотрудничество АСЕАН, ШОС и ЕАЭС поможет в гармонизации интеграционных процессов

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Крепнущее сотрудничество между такими организациями, как АСЕАН, ЕАЭС и ШОС будет способствовать дальнейшей гармонизации процессов субрегиональной интеграции. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Действуя слаженно, мы сможем обеспечить широкую взаимосвязанность в интересах всех стран нашего общего Евразийского континента. Движение в этом направлении уже началось через сопряжение различных процессов субрегиональной интеграции. В частности, налаживаются связи между ШОС, АСЕАН, ЕАЭС", - сказал он.

"Все эти организации обладают солидной договорно-правовой базой и сетью рабочих механизмов, осуществляют конкретные, актуальные для всех участников программы и проекты, руководствуясь принципами консенсуса. Рассматриваем крепнущее сотрудничество между этими объединениями как перспективный задел для дальнейшей гармонизации интеграционных процессов", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что и ШОС, и ЕАЭС, и АСЕАН активно развивают динамичные связи с соседними и другими странами. И тем самым закладываются предпосылки для Большого евразийского партнерства, с инициативой формирования которого выступил российский президент Владимир Путин, отметил он.

По словам министра, на фоне растущей в мире нестабильности важно не допустить, чтобы ситуация в регионе пошла по пути дальнейшей деградации. "На смену конфронтационной блоковой идеологии должно прийти консенсусное осознание преимуществ общеконтинентального сотрудничества, налаживания прочных, взаимодополняющих хозяйственных связей, совместного урегулирования разногласий посредством мирного диалога", - указал он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы региональная архитектура была открытой для всех и устойчивой, опиралась на взаимодействие государств и многосторонних структур, предоставляла всем равные права и возможности на основе соблюдения международного права, взаимного доверия и уважения национальной самобытности", - подчеркнул Лавров.

Потенциал СВМДА

Министр добавил, что свою роль в этом могло бы сыграть и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "Совещание обладает экспертным и практическим ресурсом по различным отраслевым векторам, что востребовано в контексте упрочения панъевразийской многосторонности, ликвидации сохраняющихся разделительных линий, углубления прикладного сотрудничества", - указал он.

Лавров напомнил, что 5 октября отмечалась 29-я годовщина создания СВМДА. "Впереди юбилей и встреча на высшем уровне, к которой надо качественно подготовиться. Потенциал у форума хороший. Нужно и далее раскрывать его возможности как важного инструмента укрепления атмосферы доверия и развития продуктивного сотрудничества на евразийском пространстве", - заключил глава российского дипведомства.