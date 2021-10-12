Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, избранные в Госдуму от партий "Родина" и "Гражданская платформа", вошли в состав фракции ЛДПР, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе думских либерал-демократов.

"Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов вошли во фракцию, уже вчера они приняли участие в ее совещании", - сказали в пресс-службе.

По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 место, а "Новые люди" - 13.

В Госдуму также прошла кандидат от Партии роста Оксана Дмитриева и пять самовыдвиженцев. Владислав Резник и Леонид Бабашов войдут в состав фракции "Единая Россия", Олег Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к "Новым людям", а Анатолий Вассерман - к справороссам.