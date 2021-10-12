В Совфеде заявили, что заявление Кисиды по Курилам осложнят его переговоры с Россией

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, может осложнить его последующие переговоры с российскими властями, вопрос Курильских островов был закрыт еще в 1945 году. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, это не очень здорово то, что японский премьер сделал такое заявление, потому что, на мой взгляд, это осложняет его последующие переговоры с нашими руководителями. Понятно, что такое заявление без внимания в России не оставят", - сказал он.

Сенатор напомнил, что новая редакция Конституции РФ не предусматривает отчуждение российских территорий другим странам.

По его мнению, такое заявление премьер-министра обусловлено тем, что он говорил это перед депутатами перед утверждением на должность. "Скорее всего, это показательное выступление, чтобы показать нерушимость той теории, которой японцы придерживаются многие годы. Для нас этот вопрос был закрыт еще в 1945 году. Мы неоднократно им говорили, что готовы заключать мирный договор без какого-либо обсуждения территориальных претензий", - подчеркнул Джабаров.

Заявления Кисиды

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в ходе дебатов в нижней палате парламента, заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября глава правительства подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.