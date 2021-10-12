Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссий

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва. Согласно документу в Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии.

В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в Госдуме седьмого созыва, которая состояла из 26 комитетов. Увеличение произошло за счет "разукрупнения" ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока. Как пояснял ранее журналистам глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.