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Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссий

В новом созыве будет на шесть комитетов больше, чем в ГД седьмого созыва
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва. Согласно документу в Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии.

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В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в Госдуме седьмого созыва, которая состояла из 26 комитетов. Увеличение произошло за счет "разукрупнения" ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока. Как пояснял ранее журналистам глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

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