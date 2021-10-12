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Нуланд прибыла в МИД России, где у нее запланирована встреча с Рябковым

Дипломат не дала комментариев журналистам

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, находящаяся с визитом в Москве, прибыла в МИД РФ, где у нее запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, передает корреспондент ТАСС.

Американский дипломат прибыла в министерство со стороны пресс-центра МИД в 10:39 мск, комментариев журналистам не последовало.

Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти. Ее визит продлится до 13 октября. Сообщалось, что, помимо встречи с Рябковым, Нуланд проведет переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

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