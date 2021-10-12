{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке

Он занимал эту должность на протяжении двух лет
Мэр Пензы Андрей Лузгин Александр Поляков/ТАСС
Описание
Мэр Пензы Андрей Лузгин
© Александр Поляков/ТАСС

ПЕНЗА, 12 октября. /ТАСС/. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии Пензы.

"Андрей Вячеславович [Лузгин] подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет", - отмечается в сообщении.

Вопрос о сложении полномочий мэра рассмотрят в пятницу, 15 октября, на внеочередном заседании городской думы. Исполнение обязанностей мэра возложено на замглавы администрации Пензы Александра Басенко.

Лузгин родился в Пензе в 1981 году. Окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, с 2000 года работал в коммерческих структурах на различных должностях, в том числе руководящих. В 2015 году был назначен министром инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, в 2016 году - зампредседателя правительства региона, затем - первым зампредседателя правительства, курирующим сферу инвестиций. 25 октября 2019 года депутаты Пензенской гордумы избрали Лузгина мэром города. 

Теги
РоссияПензенская область
Нуланд прибыла в МИД России, где у нее запланирована встреча с Рябковым
Дипломат не дала комментариев журналистам
Читать полностью