Терешкова: Госдуме важно сохранить политическую стабильность и обеспечить развитие страны

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала своих коллег по фракции в Госдуме нового созыва работать над сохранением политической стабильности и развитием страны.

"У нас с вами впереди 2024 год, год выборов президента РФ. Ответственный период и для Государственной думы восьмого созыва. Наша общая задача - сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики", - сказала Терешкова во вторник в ходе первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, обращаясь к коллегам.

По ее словам, одна из причин победы "Единой России" на выборах в Госдуму - поддержка президента страны Владимира Путина. "Единая Россия" - законодательный авангард президента, в котором каждый из нас должен соответствовать этой миссии, с честью выполнять свою работу, помня, что главным для нас является благополучие человека, защита, забота, повышение качества жизни людей", - подчеркнула Терешкова.

Кроме того, она напомнила, что граждане страны голосовали за народную программу единороссов, которая была написана на основе встреч и обсуждений наиболее острых и важных для граждан вопросов. "Миллионы людей смогли участвовать в создании образа будущего, воплощать который предстоит в первую очередь нам с вами, уважаемые коллеги. Исполнение народной программы - безусловная задача как для партии "Единая Россия", так и [для] нашей фракции в Государственной думе. Мы одержали убедительную победу, сохранив конституционное большинство. Но это, коллеги, не привилегия, это именно ответственность перед людьми, которую возложили на нас наши избиратели. Колоссальная ответственность", - подчеркнула Терешкова.

При этом она особо отметила, что депутатам в своей работе необходимо учитывать мнение всех граждан, в том числе и тех, кто голосовал за другие партии. "Мы сознательно отдаем председательство в половине парламентских комитетов другим фракциям, тем самым заявляя свою нацеленность на конструктивную дискуссию. И призываем наших коллег также вдумчиво, без лишнего популизма включиться в работу на благо людей", - заключила Терешкова.