МИД РФ заявил, что экономика не является приоритетным фактором сотрудничества с талибами

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудничество с движением "Талибан" (запрещено в РФ) в вопросах экономики на сегодняшний день не представляет интереса для России. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на заседании Президиума РАН.

"Экономический вектор работы с талибами и с талибским Афганистаном не представляет для нас значительного интереса в данный момент", - сказал он.

Дипломат отметил, что экономическое сотрудничество невыгодно, поскольку многие подземные богатства Афганистана обойдутся слишком дорого. "Даже не потому, что нет дорог и нет электричества - это как-то можно организовать. Воды нет достаточно", - объяснил Кабулов.