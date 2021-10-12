МИД России назвал провалившимся план США по созданию в Афганистане баз для влияния на РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Американский план по созданию на территории Афганистана баз, которые оказывали бы силовое влияние на Россию и страны региона, провалился. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на заседании Президиума РАН.

"Провалился полностью англосаксонский план создания на территории этой страны разветвленных баз, проецирующих силовое влияние, в том числе на Россию", - сказал он.

По словам Кабулова, этот провал обнажил у американской стороны интеллектуально-профессиональный кризис в той сфере. "Они продемонстрировали полную профнепригодность при оценке ситуации и своих собственных возможностей, плохое знание не только Афганистана но и региона в целом", - добавил он.