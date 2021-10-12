В МИД РФ ждут реакции талибов на приглашение участвовать во встрече московского формата

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Встреча московского формата по Афганистану готовится, в России ждут ответа движения "Талибан" (запрещено в РФ) на приглашение принять в ней участие. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов, - сказал он. - Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия оказывать гуманитарную помощь Афганистану, Лавров указал: "Мы вместе с рядом других стран хотим, в частности в ходе заседания московского формата, предложить под эгидой ООН провести конференцию по оказанию содействия, в том числе гуманитарного, этой стране".

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) принять участие во встрече московского формата 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.