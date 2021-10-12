Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы восьмого созыва

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы восьмого созыва во вторник на своем первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова - 61 голос.

Кандидатура Володина была выдвинута фракцией "Единая Россия". Он занимал пост председателя и в Госдуме седьмого созыва.

Голосование проходило в открытом режиме. Остальные фракции своих кандидатов на этот пост не выдвигали.

Как отметил на заседании руководитель думских единороссов Владимир Васильев, позиция фракции по кандидатуре на пост спикера была единой. Согласно оценке глав всех фракций Госдумы седьмого созыва, Володин профессионально исполнял обязанности председателя палаты, сказал Васильев.

Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".

Вице-спикеры

Депутаты Госдумы восьмого созыва также проголосовали за постановление об избрании двух первых вице-спикеров и девяти вице-спикеров палаты. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от фракции КПРФ, которые занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва.

Согласно документу, шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию "Единая Россия": уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от "Справедливой России - За правду" - Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель "Новых людей" Владислав Даванков.