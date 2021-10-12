На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб за три года предотвратили 29 терактов на Северном Кавказе и ликвидировали 84 боевика. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), где во вторник прошло заседание комитета под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.

"За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников", - сообщили в НАК.

Международные террористические организации предпринимают попытки для дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, используя интернет, сообщили в НАК.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в регионе, активно используют сеть Интернет для пропаганды террористических идей, вовлечения в свои ряды новых сторонников, прежде всего из числа молодежи, и финансирования преступной деятельности", - сообщили в НАК.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе и выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа.